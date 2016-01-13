"تحقيق الاكتفاء الذاتى" فى ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادى الجديد

نظم مركز النيل للإعلام، صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مكتب الصندوق الاجتماعى والقطاع الزراعى والبيطرى بالوادى الجديد، ندوة تحت عنوان "القرية المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتى" بمقر الوحدة المحلية لشرق بولاق.

وأوضح منصور سعيد، مدير المركز، أن هذه الندوة تأتى فى إطار محاولة العودة بالقرية كسابق عهدها قرية منتجة، ومناقشة أساليب النهوض بعملية التسويق والرعاية البيطرية وزراعة الخضر، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بدور الصندوق الاجتماعى فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق فرص عمل للشباب.