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بالصور.. رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء يتفقد سير الامتحانات بالمدارس

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بالصور.. رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء يتفقد سير الامتحانات بالمدارس بالصور.. رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء يتفقد سير الامتحانات بالمدارس
تفقد اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس مدينة دهب،
>حيث قام وبصحبته مدير عام إدارة دهب التعليمية ومديرى المدارس بتفقد مدارس المدينة ومدارس قطاع العصلة فى المرحلة الابتدائية والإعدادية واختبارات طلبة المنازل من أبناء البدو للصف الأول والثانى الإعدادى.

واطلع علوان على جميع أوراق الأسئلة للتأكد أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وفى نهاية الجولة قدم الشكر لجميع مديرى المدارس وتمنى لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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