محافظ الفيوم يستمع لشاكوى أهالى قرية السنباط من نقص مياه الشرب

استقبل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ممثلين عن أهالى قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم، لتضررهم من نقص مياه الشرب بالقرية، نتيجة قيام بعض أهالى القرى المجاورة بتوصيل خطوط مياه من الخط العمومى، ما يتسبب فى نقص المياه.

وأصدر وائل مكرم تكليفات لرئيس قطاع مياه الشرب ونائب رئيس مدينة الفيوم لشئون القرى بسرعة عمل المعاينات العاجلة للوقوف على أسباب المشكلة وسرعة الحل، جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من المواطنين بمكتبه للاستماع لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء أصدر وائل مكرم تكليفات لمسئولى جراج المحافظة بسرعة إصلاح السيارة المخصصة لنقل الأطفال مرضى الغسيل الكلوى إلى مستشفى أبو الريش بالقاهرة، والتى تقوم بتوصيلهم بصفة دائمة على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً، مؤكداً ضرورة توفير سيارة بديلة حال تعطل السيارة الأساسية نظراً للظروف التى يمر بها أسر هؤلاء الأطفال.

كما استمع محافظ الفيوم لشكوى المواطن حسن جعفر أحد أبناء قرية قلمشاة بمركز إطسا والذى يعانى من ظروف اقتصادية صعبة ويحتاج لمساعدة مالية ومصدراً للدخل، حيث توفى أحد أبنائه وترك له ثلاث بنات يعشيون فى حجرة وصالة، وعلى الفور قرر المحافظ منح المواطن مساعدة مالية عاجلة وبعض المساعدات العينية الأخرى.

كما أصدر تكليفات لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية بتوفير ماكينة خياطة من مشروع الأسر المنتجة لتكون مصدرا للدخل، كما كلف رئيس مدينة إطسا بسرعة بناء طابق ثانٍ على نفقة المحافظة بمنزل المواطن لمعاناته من ضيق مسكنه.

كما استمع المحافظ لشكوى والد الطفل عمار عزت ممدوح البالغ من العمر 9 سنوات، الذى يعانى من شلل رخوى حاد، ومحجوز حالياً بمستشفى أبو الريش بالقاهرة، حيث اشتكى والد الطفل من التشخيص الطبى الخاطئ لحالة نجله من قبل مسئولى مستشفى الحميات، ما تسبب فى سوء حالته الصحية.

وأكد المحافظ لوالد الطفل حرصه على متابعة حالة نجله الصحية أولاً بأول، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدات اللازمة حتى يتماثل الطفل للشفاء، مؤكداً أنه حال احتياج الطفل للتبرع بالدم سيكون أول المتبرعين ومعه الكثير من العاملين بالديوان العام للمحافظة، مشيراً إلى أنه يتابع التحقيقات التى تجرى حيال الواقعة، كما قام بمنحه مساعدة مالية مؤكداً توفير سبل الدعم للأسرة حتى تماثل نجلهم للشفاء.

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