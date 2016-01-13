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بالصور.. البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القدسين بمدينة قنا

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بالصور.. البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القدسين بمدينة قنا بالصور.. البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القدسين بمدينة قنا
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تدشين البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة القدسين بطرس وبولس الرسولين، بمنطقة الشئون بمدينة قنا، بحضور اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كما رافق محافظ قنا بابا الإسكندرية إلى دير مارى جرجس بقرية المحروسة، مؤكدا على ترحيبه بالبابا تواضروس الثانى فى محافظة قنا التى ينعم فيها المسلمون والمسيحيون بالأمن والسلام وتربطهم علاقات تسودها المحبة، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المناسبات فى تقوية أواصر الروابط الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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