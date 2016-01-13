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أمطار متفاوتة على الدولة والجهات المرورية تدعو للحذر

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شهدت معظم مناطق الإمارات صباح اليوم الأربعاء، طقساً غائماً وغير مستقر، تساقطت فيه كميات متفاوتة من الأمطار، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، في حين دعت الجهات المرورية في وزارة الداخلية السائقين لتوخي الحيطة والحذر، بحسب موقع 24 الإخباري.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الطقس الغائم سيستمر على الدولة اليوم الأربعاء حيث ستزداد كميات السحب وفرص هطول الأمطار، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي".


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