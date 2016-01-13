شرطة الشارقة تنقذ الفنان عبدالله بالخير

تمكنت دوريات الإسعاف والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إنقاذ الفنان عبدالله بالخير الذي علقت مركبته وسط الصحراء في منطقة الفاية بإمارة الشارقة.

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> وفي التفاصيل ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بمركز شرطة الثميد الشامل بشرطة الشارقة في تمام الساعة 2.15 ظهراً يوم الاثنين الموافق 4/1/2016م، يفيد عن وجود مركبة عالقة وسط الرمال الصحراوية، يستقلها أحد الأشخاص، حيث تم ابلاغ جميع الدوريات التابعة لمركز شرطة الثميد الشامل في المنطقة، وانتقال دوريات الشرطة والانقاذ المختصة للبحث مباشرة باتجاه المكان المبلغ عنه وسط الصحراء باستخدام التقنيات الحديثة والذكية وتحديد المواقع حيث تم العثور على المركبة وقائدها وسط الكثبان الرمليــة بعد أن علقت مركبته وانقطعت به السبل وعدم قدرته على الخروج فتم على الفور تقديم الدعم اللوجستي إليه والاطمئنان عن حالته الصحية.

ودعت شرطة الشارقة جميع أفراد الجمهور وخصوصاً هواة التنزه، وارتياد المناطق الصحراوية، بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التعمق في دخول الرمال الصحراوية بالمركبات، دون الحاجة أو الضرورة، مع اخذ الاحتياطات والتجهيزات اللازمة، والتزود بالغذاء والماء والوقود الكافي للمركبات، وأن يتم التأكد من سلامة المركبات وصلاحيتها للسير في المناطق البرية والصحراوية، وان يتم كذلك تجنب الاماكن الوعرة والخطرة، حفاظاً على سلامتهم، وأهمية التزود بوسائل الاتصال اللازمة والضرورية خصوصاً الحديثة والذكية منها، التي تبين إحداثيات الموقع، والتمكن من ابلاغ الشرطة والاسعاف عن اي أمر أو حالة طارئة قد تحدث أثناء التنزه أو ارتياد المناطق الصحراوية.

وتوجه الفنان عبدالله بالخير بالشكر والتقدير لكافة العاملين في شرطة الشارقة وعلى رأسهم العميد سيف الزري الشامسي القائد العام للشرطة على سرعة التعامل من قبل فريق الانقاذ مع الحالات الطارئة، وتقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت، وسرعة الاستجابة تحت أي ظرف.

> وأضاف الفنان بالخير أنه ليس بالغريب على الأجهزة الأمنية والعاملين فيها مثل هذه الأعمال الانسانية باعتباره واجباً وطنياً وشراكة مجتمعية مع كافة أفراد المجتمع، لمساعدتهم وتأدية رسالتهم لإنقاذ افراد المجتمع، متمنياً التوفيق والاستمرار لشرطة الشارقة في هذا التميز.