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الدفاع المدني بدبي : فندق العنوان مطابق لمواصفات السلامة العالمية

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الدفاع المدني بدبي : فندق العنوان مطابق لمواصفات السلامة العالمية الدفاع المدني بدبي : فندق العنوان مطابق لمواصفات السلامة العالمية

أكدت الادارة العامة للدفاع المدنى بدبى ان جميع المباني في دبي بما فيها مبنى " فندق العنوان" مطابقة للمواصفات العالمية للسلامة ولكود الامارات الخاص بالوقاية والسلامة وان فندق العنوان معتمد من قبل الدفاع المدني.

ونفى اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي ما نسبته  بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمسؤول بالادارة عن عدم مطابقة واجهات مبنى فندق العنوان للمواصفات.

وطالب المطروشى فى تصريح اليوم من جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات قبل نشرها مؤكدا ان وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أثبتت جميعها وعيها المسؤول والمتكامل مع جهود رجال الدفاع المدني وشركائهم في إخماد الحريق وتداعياته دون خسائر بشرية وفي زمن قياسي حظي بتقدير القيادة والمجتمع ووسائل الاعلام ..وتمكنت من تحويل الحريق الى نصر ليلة رأس السنة.
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