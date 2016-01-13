القبض على إخوانى مطلوب فى 15 قضية بدمياط

ألقى رجال مباحث مركز دمياط، بقيادة المقدم أحمد سلامة رئيس مباحث المركز، القبض على المتهم الهارب محمد محمد صديق عياد 50عاما من أهالى البصارطة بدمياط، والمنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء تنفيذ حملة أمنية موسعة صباح اليوم الأربعاء لضبط العناصر الإرهابية المشاركين فى تنظيم إرهابى لإثارة الشغب والعنف قبل احتفالات 25يناير.

والمتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى 15 قضية متنوعة، من بينها أربع جنايات، وضبط بحوزته طبنجة 9م و5طلقات نارية، وهو السابق اتهامه فى واقعة الاعتداء على أمين شرطة بقطاع أمن الدولة.

يذكر أن الحملة شهدت اشتباكات بين الشرطة وعناصر الإخوان، أسفرت عن إصابة الملازم أول أحمد محمد الفيومى من قوة الأمن المركزى بقطاع جمصة، والذى أصيب بطلق نارى بالكتف نقل على إثره إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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