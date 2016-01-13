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طرق الوادي الجديد تعلن عن إنشاء أول وحدة لتصنيع العلامات الإرشادية

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طرق الوادي الجديد تعلن عن إنشاء أول وحدة لتصنيع العلامات الإرشادية طرق الوادي الجديد تعلن عن إنشاء أول وحدة لتصنيع العلامات الإرشادية

أرشيفية

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن انشاء أول وحدة لتصنيع العلامات الارشادية، داخل ديوان المديرية بمدينة الخارجة بالجهود الذاتية .

أكد مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، أن المديرية ستقوم بالتصنيع العلامات الارشادية، وتركيبها علي الطرق الداخلية توفيراً للنفقات، ولسرعة تركيب علامات علي الطرق المحرومة من هذه العلامات الارشادية، مما يعرض مستخدمي الطريق لمخاطر الحوادث .

أضاف الطماوي، أن المديرية ستنتهي من تركيب العلامات الارشادية، بالطريق الواصل بين معبد دوش السياحي جنوب واحة باريس وبين القرية الام، خلال أسبوع بتكلفة اجمالية 18 الف جنيه، من موازنة المديرية للعام المالي الجاري 2015 2016.

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