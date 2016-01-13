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نهاية الشوط الأول - الزمالك 0 - الخرطوم 0.. حضور حازم

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نهاية الشوط الأول - الزمالك 0 - الخرطوم 0.. حضور حازم نهاية الشوط الأول - الزمالك 0 - الخرطوم 0.. حضور حازم

يتابع FilGoal.com مباراة الزمالك الودية أمام الخرطوم السوداني، والذي يشارك بها بدلاء الفريق الأبيض.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- أسامة نبيه مدرب عام منتخب يحضر اللقاء لمتابعة لاعبي الزمالك.

- عارضة الزمالك ترد تسديدة من الخرطوم في الدقيقة الرابعة.

- حضر حازم إمام مدير الكرة إلى مقر النادي لمتابعة المباراة، والتف حوله اللاعبون لتقديم واجب العزاء في وفاة والده الأسطورة حمادة إمام.

أعلن ميدو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لمواجهة فريق الخرطوم السوداني وديا على ملعب حلمي زامورا.

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد كوفي – شريف علاء – أحمد توفيق – معروف يوسف

الوسط: إبراهيم صلاح - مصطفى فتحي - محمد إبراهيم - محمود خالد "شيكا"

الهجوم: محمد سالم – أحمد حسن مكي

ويغيب أحمد حمودي عن التشكيل رغم التوقعات ببدايته أساسيا.

وكان ميدو قد وضع خطة مخصوصة للمباراة، إذ سيستغلها في إشراك بعض الناشئين واللاعبين البدلاء الذي لم يلعبوا بصورة كبيرة في مباراتي الداخلية وإنبي الماضيتين.

وينوي ميدو إشراك الثنائي مصطفي محمد وخليل حجي نصف ساعة والمدافع علي حسين شوط كامل.

كما كان من المنتظر أن يدفع بحمودي وإبراهيم صلاح ومحمد سالم 60 دقيقة وكوفي شوط واحد حسب الاتفاق مع الجهاز المعاون لتفادي إرهاق اللاعبين.

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