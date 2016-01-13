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مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0) مصر للمقاصة (0) مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0) مصر للمقاصة (0)

ماذا لو كان الساحر ليونيل ميسي لاعبا في ريال مدريد؟ هل سيفوز بالكرة الذهبية خمس مرات؟

هو موهبة استثنائية، قدراته تفوق الجميع، لكن هل سيقدم نفس المردود ويواصل التألق لو لعب في فريق آخر غير برشلونة؟

تخيل أن بجواره كارباخال بدلا من ألفيش ومهاجم فريقه هو بنزيمة وليس سواريز.

أحد أسباب النجومية هو التتويج، وفي 2015 فاز برشلونة بكل شيء تقريبا لأنه الأقوى بدون منازع، فاستحق أحد لاعبيه حصد الجائزة.

الأرجنتين

"احنا فيها" انظر إلى مستواه مع لتكتشف مدى تأثير قدرات لاعبي برشلونة وأسلوب لعبهم عليه، رغم أنه يلعب مع دي ماريا وأجويرو وتيفيز في الأرجنتين.

بعد 20 عاما من الآن، إذا سألتك من كان يلعب مع ميسي، قد تضطر إلى شراء "أجندة" لتدون فيها جميع أسماء النجوم الكبار الذين عاصروه سواء في البلوجرانا أو الألباسيليستي.

لكن عزيز القاريء إن كنت ممن عاصروا الأسطورة دييجو مارادونا، هل تتذكر زملائه في الفريق المتوج بكأس العالم 1986؟

هل تعلم أن 8 ممن خاضوا نهائي كأس العالم أمام ألمانيا الغربية وقتها كانوا لاعبين محليين في الدوري الأرجنتيني؟

لأنه مارادونا فازت الأرجنتين بكأس العالم، لاعب يساوي فريقا بأكمله.

لم يعان مع المنتخب مثل ميسي رغم أنه لم يكن لاعبا في بايرن أو ريال مدريد أو ليفربول أو يوفنتوس.

بل قاد نابولي للمجد محليا وقاريا.

لا أقلل من شأن ميسي فهو ساحر وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، لكنني أسألك هل سيفوز بالكرة الذهبية لو لعب في فريق آخر غير برشلونة؟!

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