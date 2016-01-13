الجيش السورى يستعيد السيطرة على منطقة محورية من المعارضة فى اللاذقية

>توسع القوات السورية والمليشيات المتحالفة معها منطقة سيطرتها حول معقل لمقاتلى المعارضة فى محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، بعد السيطرة على مدينة محورية فى المنطقة قبل يوم.

وقالت وكالة الأخبار الرسمية السورية ونشطاء المعارضة إن القوات الحكومية سيطرت على قرية المارونيات الأربعاء فيما استمرت فى تقدمها مدعومة بالغارات الجوية الروسية.

كانت وحدات الجيش مدعومة بمليشيات موالية للحكومة قد استولت الثلاثاء على بلدة سلمى الاستراتيجية فى جبال اللاذقية والتى كانت تحت سيطرة مقاتلى المعارضة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. وكان أغلب سكان البلدة من الطائفة العلوية وهى أحد روافد المذهب الشيعى فى الإسلام، وتنتمى لها أسرة الرئيس بشار الأسد.

استعادة سلمى هى الخطوة الأحدث فى سلسلة انتصارات الجيش والقوات الحكومية مؤخرا، بعد دعمهم بالقوى الجوية الروسية وحزب الله اللبناني.

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