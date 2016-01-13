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تراجع حاد للبورصة ورأسمالها يخسر 9.3 مليار جنيه بمبيعات الأجانب

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تراجع حاد للبورصة ورأسمالها يخسر 9.3 مليار جنيه بمبيعات الأجانب تراجع حاد للبورصة ورأسمالها يخسر 9.3 مليار جنيه بمبيعات الأجانب

انهيار مؤشرات البورصة بسبب الضريبة الجديدة

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم، الأربعاء، على تراجع حاد، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 9.38 مليار جنيه فى تعاملات اليوم، حيث تراجع من مستوى 411.13 مليار جنيه فى بداية الجلسة إلى مستوى 401.75 مليار جنيه فى نهاية الجلسة. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 4%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 3.8%، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 5.2%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 3.5%.

 

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