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الانتهاء من إنشاء 50% من منازل المرحلة الأولى لـ«1.5 مليون فدان» بالفرافرة‎

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الانتهاء من إنشاء 50% من منازل المرحلة الأولى لـ«1.5 مليون فدان» بالفرافرة‎ الانتهاء من إنشاء 50% من منازل المرحلة الأولى لـ«1.5 مليون فدان» بالفرافرة‎

مشروع المليون فدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ 50 % من المنازل الريفية والعمارات السكنية، وإقامة محطة طاقة شمسية قدرة 16 ميجا وات، بمشروع الميلون ونصف مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة .

 وقال محمد العدوى، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إن تكلفة مشروع الريف المصري الجديد، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح ، بمنطقة الفرافرة الجديدة يصل إلى مليار ونصف المليار جنيه، لإنشاء تجمع عمراني جديد بالفرافرة، يضم إنشاء 3 قرى منها قرية خدمية بإجمالي 2000 منزل ريفي، و40 عمارة سكنية، و28 مبنى خدمي ومنطقة صناعية على مساحة 100 فدان وجاري استكمال اعمال الترفيق وانشاء محطة طاقة شمسية قدرة16 ميجا وات ليصبح للمشروع بأكمله محطتين بقدرة اجمالية 32 ميجا وات .

وأضاف، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة رئيس الجمهورية لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، بعد الانتهاء من استصلاح 10 آلاف فدان بتكلفة222  مليون جنية وحفر 165 بئر ري زراعي على أعماق تصل إلى 1000 متر.

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