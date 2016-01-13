البحر الأحمر تناقش تحويل مطار برانيس الحربى لمدنى بتكلفة 430 مليون جنيه

عقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله اجتماعا، ظهر اليوم، بديوان عام المحافظة، لمناقشة ودراسة جدوى تحويل مطار برانيس من مطار حربى إلى مطار حربى مدنى بتكلفة 430 مليون جنيه.

كما ناقش الاجتماع قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير التمويل للمشروع طبقا لقرار رئاسة الوزارء بحضور ممثلى وزارات الدفاع المدنى والطيران والسياحة والتعاون الدولى، وأيضا هيئة التنمية السياحية.

وكانت مبادرة المحافظ لإتمام هذا التحويل لما سيقدمه من عائد اقتصادى كبير، حيث تعانى القرى والفنادق السياحية جنوب البحر الأحمر من بعد المطار عنها، ما يؤثر على أعداد السائحين، بالرغم من اهتمام عدد كبير من السائحين بالذهاب إلى جنوب مرسى علم، نظرا لطبيعتها الخلابة والسياحة البيئية العالمية، كما أنه يتماشى مع المعايير الدولية بضرورة وجود مطارات قريبة من المنتجعات السياحية.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن وجود مطار ببرانيس يزيد فرص الاستثمار بها، فهناك عدد من المشروعات التى ألغيت لعدم وجود مطار بالمنطقة، مع العلم أن العائد من فندق بجنوب مرسى علم يفوق العائد من فندق بالغردقة، ما يبشر بإقامة مدينة سياحية عالمية جديدة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يقدم بعدا استراتيجيا قوميا لتنمية مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وتوصلت اللجنة إلى الأهمية الكبيرة لوجود مطار مدنى بهذه المنطقة، وأن تقوم القوات الجوية بعمل دراسة الجدوى لتقديمها لوزاة التعاون الدولى ليتم توفير التكلفة التقديرية لإقامة المنشآت وتطوير المطار ليكون مطارا حربيا مدنيا تحت إشراف القوات المسلحة.

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