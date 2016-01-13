بالصور .. وعاظ الأزهر يدعون لوسطية الإسلام بمقاهي الأقصر‎

بدأ وعاظ الأزهر الشريف بمحافظة الأقصر، حملة دعوية بالمقاهى و”الكافيهات”، فى تقليد جديد للوصول للشباب والعامة والتعريف بوسطية الإسلام، ضمن آليات تجديد الخطاب الدينى.

وقال الشيخ محمد محمد أحمد، أحد الوعاظ بالأزهر الشريف والذى عقد ندوته الدينية بأحد مقاهى قرية “البعيرات” بالبر الغربى للأقصر: “نقوم منذ فترة بناء على تعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بعقد ندوات بمراكز الشباب وقصور الثقافة والدواوين والمقاهى للتعريف بحقيقة الإسلام السمحة والوسطية التى يتميز بها وطريقة وصوله إلى الناس بيسر وسهولة، من خلال المعاملة الحسنة، وكذلك التحذير من أصحاب الأفكار المتطرفة والعنيفة، والتى هدفها معروف لأنها تتبع أجندات خارجية، هدفها القضاء على الدول العربية والإسلامية بالتناحر”.

وأضاف أحمد، أن هذه الجماعات تستخدم طرقها من خلال بث التطرف والعنف والفتنة، مشيرًا إلى أن الشباب هم ثورة مصرنا الغالية وحقهم علينا توصيل صورة الإسلام السمحة لهم والذهاب اليهم، حتى على المقاهى والدواووين، ولقد وجدنا ترحيبا كبيرا من قبل أصحاب المقاهى والشباب ورجال القرية وطالبونا بتكرار عقد تلك الندوات.