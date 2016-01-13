«البابا تواضروس» يدشن كنيسة «مار بطرس» في قنا

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، كنيسة مار بطرس شرق مدينة قنا، صباح اليوم، وسط حضور مئات الأقباط والقساوسة.

وبدء مراسم القداس الإلهي بالكنيسة البطرسية بشرق قنا، لتعلن بدء أول قداس للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة في إقامة أول قداس بالكنيسة البطرسية بشرق قنا.

كان فى أستقبال البابا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ومحمد عبدالفتاح السكرتيرالعام المساعد والمستشار جمال موسى رئيس محكمة قنا والأنبا شاروبيم أسقف قنا و كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها و بيمين أسقف.

ويذكر أن قداسة البابا تواضروس، قضى ليلته في مطرانية قنا ويجرى الآن مراسم تدشين الكنيسة وعقب القداس الإلهي سينتقل إلى دير المحروسة للقاء الرهبان والكهنة، ويعقد مساء اليوم اجتماع عام بالشعب فى السادسة مساء.