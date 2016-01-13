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مجلس الوزراء يوافق على مشروع إنشاء 124 عمارة سكنية كاملة المرافق بتكلفة 608 مليون جنيه

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مجلس الوزراء يوافق على مشروع إنشاء 124 عمارة سكنية كاملة المرافق بتكلفة 608 مليون جنيه مجلس الوزراء يوافق على مشروع إنشاء 124 عمارة سكنية كاملة المرافق بتكلفة 608 مليون جنيه

المهندس شريف إسماعيل

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إسناد أعمال إنشاء 124 عمارة سكنية، لشركات قطاع الأعمال (أطلس العامة للمقاولات – الجيزة العامة للمقاولات، الصعيد العامة للمقاولات، الشركة العامة للإنشاءات (رولان)، الشركة المساهمة المصرية (العبد)، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 515 مليون جنيه.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على إسناد أعمال شبكات المياه والصرف الصحى والطرق والكهرباء (الجهد المتوسط + الجهد المنخفض + الإنارة) للعمارات المشار اليها، لنفس الشركات بمبلغ 65 مليون جنيه، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام بمبلغ 25 مليون جنيه، كما تمت الموافقة على إسناد أعمال التصميمات والاشراف الدائمين لتلك العمارات لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية هندسة شبرا (جامعة بنها) بقيمة إجمالية تقدر بـ 3 مليون جنيه.

وأضاف بيان مجلس الوزراء ، أن  الموافقة تاتي  في إطار جهود الدولة نحو نقل قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة، وتسكينهم في مناطق جديدة توفر لهم سبل الحياة الكريمة، وتنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية ببدء العمل فى المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحي المقطم، والمخصص له مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا ”،.

 

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