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ممرضات "طوخ المركزى" لمحافظ القليوبية: المستشفى آيل للسقوط

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ممرضات "طوخ المركزى" لمحافظ القليوبية: المستشفى آيل للسقوط ممرضات "طوخ المركزى" لمحافظ القليوبية: المستشفى آيل للسقوط
استمع الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية ونواب البرلمان لشكاوى عدد من العاملين بمستشفى طوخ المركزى خلال زيارة للمستشفى، والذين عبروا عن استيائهم من تردى أوضاع المستشفى وانعدام الصيانة به وأنه آيل للسقوط عليهم بسبب عدم الصيانة.

وقالت سميرة أحمد إحدى الممرضات بمستشفى طوخ المركزى إنها فوجئت أثناء تحضيرها لإحدى العمليات بسقوط جزء من السقف عليها، مشيرة لأن المستشفى ملىء بالشقوق والرشح، مطالبة المحافظ بإخضاعه لعملية ترميم.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية لمستشفى طوخ المركزى ضمن الجولة التفقدية التى يقوم بها لزيارة مدينة طوخ بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير العام وعبد البر حشيش رئيس مجلس المدينة وعدد من النواب بالدائرة ومنهم الإعلامى أحمد بدوى والدكتور محمد عطية الفيومى.

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