بالصور..ميناء الإسكندرية يحتفل بتدشين قاطرة جديدة بتكلفة 55 مليون جنيه

احتفل ميناء الإسكندرية اليوم بتدشين قاطرة تركتورز جديدة بقوة شد 40 طنا، حيث يبلغ طول القاطرة 29 مترا، وغاطسها 4.95 متر، وعرضها 9 أمتار، وتبلغ قدرة محركيها 1863 حصان لكل محرك، وتبلغ سرعتها 12 عقدة ، والقاطرة مجهزة بطلمبات إطفاء حريق من الدرجة الأولى بقدرة 2400 مترمكعب / ساعة.

وقامت شركة ترسانة الإسكندرية إحدى شركات القوات المسلحة المصرية ببنائها بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه، وكانت مدة بناء القاطرة ثلاث سنوات تنتهى فى 31 مايو القادم، وسوف يتم تدشين قاطرة أخرى بنفس المواصفات خلال الشهور القادمة.

وقال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إننا ماضون فى العمل على زيادة الوحدات البحرية ورفع كفاءة المعدات والآلات بالميناء لتقديم أفضل الخدمات للسفن.

شهد التدشين اللواء بحرى مهندس إبراهيم الدسوقى رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، واللواء بحرى مهندس . عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، واللواء بحرى طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية و قيادات النقل البحرى والشركات المعنية، والمختصين من الميناء والشركة، و تدخل القاطرة الخدمة بعد انتهاء إجراءات السلامة وقبل انتهاء مدة بنائها.



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