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اعتماد 2798 قطعة أرض بتقسيمات الشباب ضمن الحيز العمرانى بالوادى الجديد

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اعتماد 2798 قطعة أرض بتقسيمات الشباب ضمن الحيز العمرانى بالوادى الجديد اعتماد 2798 قطعة أرض بتقسيمات الشباب ضمن الحيز العمرانى بالوادى الجديد
أكدت المهندسة منى محمد على، مدير إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الوادى الجديد، الموافقة على اعتماد 2798 قطعة أرض بمناطق تقسيمات الشباب والامتداد العمرانى بمراكز وقرى المحافظة، ضمن الأحوزة العمرانية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، ويتم تسليم قطع الأراضى بتقسيمات الشباب للمنتفعين لبناء وحدات سكنية.

وأضافت مديرة التخطيط، فى تصريحات صحفية، أنه تم اعتماد الحيز العمرانى لـ7 مناطق سكنية فى مدينة الخارجة لاستخراج تراخيص البناء للمنتفعين والمواطنين بهذه المناطق، وهى "عين الكاشف وعين البرج وعين مطلة وعين السلخانة وعين المقدم وعين الملك وعين الملكية وعين المِلك"، والتى سيتم بناء وحدات سكنية فى هذه على هذه المناطق التى تم اعتمادها ضمن الحيز العمرانى الجديد.
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