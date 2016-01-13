تقرير في الجول - جارسيا ثامن المدربين الراحلين في الدوري الإيطالي

أصبح رودي جارسيا المدير الفني المقال لروما ثامن مدرب يرحل عن فريقه هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد أن تم توجيه الشكر له من قبل إدارة روما بسبب تراجع نتائج الفريق وإنهاءه للدور الاول في المركز الخامس.

وكان روما قد أعلن منذ قليل إقالة جارسيا بعد موسمين ونصف قضاها مع الفريق.

وسبق جارسيا 7 مدربين آخرين تم إستبدالهم في ستة أندية خلال ما انتهى من جولات الدوري هذا الموسم.

وكان الصاعد حديثا كاربي أول من أعلن إقالة مدربه فابريزيو كاستوري في 28 سبتمبر الماضي بسبب احتلال الفريق للمركز الأخير ليتم تعيين جوسيبي سانينو بديلا له.

ولم يستمر سانينو سوى شهر وبضعة أيام ففي 3 نوفمبر أعلنت إدارة كاربي إقالته بسبب عدم تحسن نتائج الفريق وتم تعيين كاستوري مرة أخرى مديرا فنيا للفريق.

ثالث الضحايا كان ديليو روسي المدير الفني لبولونيا والذي تم إقالته في 28 أكتوبر الماضي لإحتلال الفريق المركز الـ18 وتعيين روبيرتو دونادوني بدلا له من أجل إنقاذ موسم الفريق منذ بدايته.

وكالعادة لم يرغب زامباريني رئيس نادي باليرمو أن يمر الموسم بدون أن يتدخل كعادته ويغير الجهاز الفني لفريقه فأعلن في 10 نوفمبر عن إقالته للمدرب جوسيبي إياتشيني صاحب أطول فترة قضاها مدرب على الدكة الفنية للفريق القادم من إقليم سيسليا وتعيين دافيد بالارديني بديلا له.

وعاد زامباريني مرة أخرى منذ يومين وأقال بالارديني وقام بتعين المدرب الأرجنتيني سكيلوتو مديرا فنيا مؤقتا لنهاية الموسم.

وشهد 10 نوفمبر أيضا إقالة والتر زينجا من تدريب سامبدوريا وتعيين مونتيلا كمدير فني للفريق بدلا منه.

وفي الأول من ديسمبر أعلن هيلاس فيرونا متذيل ترتيب الدوري الإيطالي عن إقالته للمدرب ماندورليني وتعيين لويجي ديل نيري بدلا له.