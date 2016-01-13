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باحثون يؤكدون إمكانية تغيير الحالة المزاجية بالنبرة الصوتية

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باحثون يؤكدون إمكانية تغيير الحالة المزاجية بالنبرة الصوتية باحثون يؤكدون إمكانية تغيير الحالة المزاجية بالنبرة الصوتية
كشف باحثون عن أنه يمكن للشخص مساعدة نفسه فى الخروج من الحالة المزاجية السيئة ببساطة، وذلك من خلال التحدث بنبرة صوتية سعيدة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الباحثين تلاعبوا عبر التقنيات الرقمية بأصوات الأشخاص خلال قيامهم بالحديث معهم ليجعلوا الصوت يبدو أكثر سعادة أو أكثر حزنا أو خوفا.

واكتشف الباحثون أنه عندما استمع الأشخاص لصوتهم بعد تحويله بالتقنيات الرقمية فإن حالتهم العاطفية تغيرت بما يتماشى مع إحساسهم الجديد، وأوضحوا أن هذا الأمر حدث حتى مع الرجال والنساء الذين لم يكونوا على دراية بأن أصواتهم تم التلاعب بها.

وقال الدكتور بيتر جوهانسون أحد القائمين على البحث فى جامعة لوند بالسويد "إن العلاقات بين المشاعر العاطفية كانت دوما موضوعا مثيرا للخلاف لفترة طويلة فى مجال علم النفس".

وأوضح أنه يمكن استخدام هذه التقنية فى معالجة من يعانون من اضطرابات الحالة المزاجية مثل الاكتئاب.

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