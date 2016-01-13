نيابة الشرقية تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار منيا القمح

فتحت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقات موسعة فى واقعة العقار المنهار، حيث تباشر النيابة التحقيقات مع المهندس المشرف على قطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار ومع قائد الحفار، وذلك بمعرفة أحمد البوشى مدير نيابة منيا القمح.

وكان اللواء حسن سيف، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة وتم إنقاذ سيدة وطفل وشخص، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح، وتم إخطار الإسعاف والحماية المدنية، وتم انتشال 5 جثث منهم 3 أطفال هم "رحمة محمد عيداروس" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وشقيقتها "رحمة" 8 سنوات، والطفل "أحمد ماهر" 7 سنوات، وهدى أبو الفتوح الهوارى 60 سنة، و"أمل محمد عبد الحميد عيداروس" 17 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى، وتمت إصابة 5 أشخاص من سكان العقار.

فيما قرر المستشار أحمد الفقى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشكيل فريق من أعضاء نيابة منيا القمح، مكون من 5 من أعضاء النيابة، للتحقيق فى الحادث، وانتقل أحمد البوشى مدير النيابة، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، إلى موقع العقار لمعاينة، فيما انتقل وكلاء النيابة إلى المستشفى العام بمنيا القمح، لسماع أقوال المصابين، وقررت النيابة ضبط وإحضار المقاول وقائد الحفار والمهندس المشرف على بناء العقار بقطعة أرض بجوار العمارة المنهارة.