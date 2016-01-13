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ننشر صور عبور أكبر سفينة حاويات صديقة للبيئة قناة السويس الجديدة

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ننشر صور عبور أكبر سفينة حاويات صديقة للبيئة قناة السويس الجديدة ننشر صور عبور أكبر سفينة حاويات صديقة للبيئة قناة السويس الجديدة
عبرت منذ قليل أكبر سفينة حاويات على مستوى العالم صديقة للبيئة لقناة السويس الجديدة لتعطى رسالة للعالم أن القناة نظيفة وتحافظ على البيئة بحضور خالد فهمى، وزير البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولى شركة الملاحة العربية المتحدة.

والسفينة alzuBaRA تتبع شركة الملاحة العربية المتحدة uasc وتعبر قناة السويس الجديدة اليوم، الأربعاء، تعد من أكبر سفن الحاويات فى العالم من نوع الصديق للبيئة، التى تم إنشاؤها من قبل ترسانة هيونداى للصناعات الثقيلة طولها 400 متر وعرضها 58.6 مترا وعمقها 30.6 مترا، وتبلغ حمولتها 18 ألفا و812 حاوية .

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقد مؤتمرا صحفيا بحضور مسئولى شركة الملاحة العربية المتحدة بمركز المحاكاة والتدريب البحرى بالإسماعيلية لإلقاء الضوء على عبور هذه السفينة والتاكيد على اهتمام قناة السويس الكبير بالبيئة ودعم المحافظة عليها، وأن جميع أعمال التطوير التى تتم فى قناة السويس تهدف إلى تسيير عبور جميع سفن العام ومراعاة البعد البيئى فى كافة مشاريع التطوير.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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