بالصور.. "المرأة والتنمية" بالإسكندرية تقيم حفل مهرجان تأهيل الشباب المقبل على الزواج

أقامت جمعية "المرأة والتنمية" مهرجان تأهيل الشباب المقبل على الزواج، بحضور اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه بالنيابة عن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وعايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية والمستشار عادل الدوياتى رئيس الاتحاد النوعى للتمكين الاقتصادى للجمعيات ودخل الأسرة.

تم افتتاح المهرجان بمحاضرة للدكتورة عندليب محمد خبيرة التنمية، عرّفت خلالها واجبات المقبلين على الزواج تجاه بعضهم البعض، كما قامت بتوعيتهم فيما يخص أمور الصحة الإنجابية وحقوق الزوج والزوجة تبعا للشريعة الإسلامية، وكيفية التعامل مع الزوج وتدبير شئون المنزل وكيفية حل المشكلات التى قد تواجههم فى حياتهم اليومية.

وألقى اللواء عادل سلامة والسيدة عايدة نور الدين الكلمات الافتتاحية، حيث تمت الإشارة إلى الدور الذى تقوم به جمعية المرأة والتنمية فى خدمة المجتمع، لا سيما المقبلين على الزواج.

جدير بالذكر أن الجمعية تم إنشاؤها منذ عام 2000، وعمات على إقامة هذه الاحتفالية كل عام، والتى تبدأ فى الإعلان عن دورات توعوية للمقبلين على الزواج فى الفترة من 1/1 إلى 30/3 من كل عام، وذلك فى النوادى الاجتماعية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى ومراكز الشباب.

>كما يتم خلال الاحتفالية تجهيز من 10 – 20 شابا وفتاة بتسليمهم بعض المفروشات والأدوات المنزلية والقطن وأقمشة التنجيد وفساتين الزفاف وفى بعض الأحيان توفر لهم الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى.

ويتم صرف مبالغ عينية وبعض المواد الغذائية التى تكفى لمدة شهر أو شهرين من الزواج، وعمل حفل زفاف جماعى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على الشباب والفتيات ومشاركتهم فرحتهم وسط حضور الأهالى، وذلك بمقر مركز شباب الحرمين.



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