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وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

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وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء
صرح الدكتور، أحمد عزمى، مدير مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، بأن أحد المرضى المشتبه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير توفى منذ قليل.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن المريض كان محتجزا بمستشفى العريش العام، وفى انتظار نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالقاهرة لإثبات أن الوفاة بسبب إصابته بأنفلونزل الخنازير من عدمه.

وأضاف مدير مستشفى العريش العام أن نتيجة عينة حالة الوفاة وصلت المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنايز، وأشار إلى أن 3 حالات أخرى ترقد بغرفة العزل للاشتباه بإصابتهم بالمرض .
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