بالصور.. قافلة خير "حديد المصريين" ترمم 50 منزلا بقرى المحمودية بالبحيرة

استمرارا لنشاط قافلة الخير التى أطلقتها مجموعة حديد المصريين مع أحداث السيول التى شهدتها محافظة البحيرة فى نوفمبر الماضى انتقلت القافلة إلى بعض القرى الأخرى فى محافظة البحيرة، وتحديدا فى مركز المحمودية لتقديم مساعدات أخرى لمتضررى السيول وهى قرى المسعدة ومنطقة الزهور والقطعة.

شملت أعمال القافلة ترميم عدد 50 منزلا وتركيب أبواب وشبابيك وأعمال كهربائية، كذلك تم توزيع عدد 110 بطانيات وتسليم عدد 160 مرتبة نوم جديدة.

كانت قافلة الخير قد تعاملت بشكل فورى عقب تضرر أهالى قرى البحيرة من السيول فى بداية شهر نوفمبر الماضى، وتم إرسال 1500 بطانية و700 قطعة ملابس و250 كرتونة مواد غذائية تزن 5 آلاف كيلو.



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