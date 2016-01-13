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غدًا.. الحكم في طلب التنازل عن رد قاضى «غرفة عمليات رابعة»

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غدًا.. الحكم في طلب التنازل عن رد قاضى «غرفة عمليات رابعة» غدًا.. الحكم في طلب التنازل عن رد قاضى «غرفة عمليات رابعة»

قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل طلب التنازل عن  الرد “التنحية” المقامة من محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية، في إحدى قضايا العنف والإرهاب، والمعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة ” ضد المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة الجنايات، وذلك بعد تنحي الأخير إلى جلسة الغد للنطق بالحكم.

وكانت محكمة النقض، أصدرت حكما بإلغاء الأحكام الصادرة فيها، وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة، وتم اختيار دائرة القاضي ناجي شحاته لنظر القضية.

وكانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين، وعددهم 51 متهمًا على رأسهم مرشد الإخوان “محمد بديع” من بينهم “غزلان”، عددا من الاتهامات من بينها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعةالعدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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