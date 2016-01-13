تأجيل قضية «هبة العيوطى» لـ19 إبريل

أجلت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر ثالث جلسات مطالبة ورثة هبة العيوطى بالتعويض المادى بقيمة 95 مليون جنيه عن الأضرار المالية والأدبية والنفسية التى تعرضوا لها خلال الفترة التى قضتها نجلتهم فى مستشفى خاص ،لجلسة 19 إبريل المقبل لإعادة إعلان المدعى عليهم .

وأقام حسن عبد الفتاح، محامى ورثة هبة العيوطى، دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض المدنى عن الأضرار المالية والأدبية التى تعرضوا لها بقيمة 95 مليون جنيه، ضد المستشفى ، بعد صدور الحكم الجنائى على المتهمين بتلك القضية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن أسرة المجنى عليها شهدت سلسلة من حلقات الإهمال الطبى خلال الفترة التى تواجدت بها ابنتهم هبة والتى وصلت إلى 28 يوما ثم فارقت الحياة.

وقضت محكمة جنح مستأنف المعادى ودار السلام، برئاسة المستشار وائل الشيمى،بسجن الطبيب «محمد.ص»حضوريا لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الممرضة «دعاء. ن» لسنتين وحبس الممرضة «ناهد.ح»، فى القضية المعروفة بـ«قتل هبة العيوطى»، وإحالة كل من حسن.أ وعمر.ن واثنين آخرين من مسئولى إحدى المستشفيات الخاصة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فى القضية.