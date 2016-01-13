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فيديو|نائبة : تفجير اسطنبول يدعم موقف مصر حول مواجهة الإرهاب

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فيديو|نائبة : تفجير اسطنبول يدعم موقف مصر حول مواجهة الإرهاب فيديو|نائبة : تفجير اسطنبول يدعم موقف مصر حول مواجهة الإرهاب

النائبة أنيسة حسونة

قالت النائبة أنيسة حسونة، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا أمس يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ما كانت تتحدث عنه حول تفشي الإرهاب، وأن المسألة لا تخص مصر فقط، أو المنطقة.
> وأضافت حسونة خلال لقاء لها في برنامج «يوم جديد»على فضائية «الغد العربي»، أنها لا ترى جهودا دولية جادة في محاربة الظاهرة، مشيرة إلى أن الظواهر تشير إلى تمويل سخي جدا لتلك الجماعات الإرهابية.

وأوضحت أن مشكلة الموقف الأمريكي أنه لا يثبت على رأي واحد، ورأت أن أوباما في مرحلة ضعف في اتخاذ القرارات، إذ أنه في نهاية فترته الثانية ولا يريد أن يتحمل المسئولية عن تلك التطورات الأخيرة.

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