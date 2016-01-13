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ضبط 800 دجاجة مذبوحة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بزفتى

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ضبط 800 دجاجة مذبوحة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بزفتى ضبط 800 دجاجة مذبوحة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بزفتى
ضبطت مباحث بمديرية أمن الغربية 800دجاجة مذبوحة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بمركز زفتى قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "رضا.ع.ر" – 50سنة - مقيم بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى وبحوزته 800 دجاجة مذبوحة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلام الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 742جنح مركز زفتى لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365

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