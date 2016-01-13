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ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما نصف كيلو هيروين وبندقية آلية فى المنصورة

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ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما نصف كيلو هيروين وبندقية آلية فى المنصورة ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما نصف كيلو هيروين وبندقية آلية فى المنصورة
تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبط تاجرى مخدرات وبحوزتهما نصف كيلو هيروين.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود معلومات إلى الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة، بجلب اثنين من التجار كمية كبيرة من المخدرات لبيعها.

على الفور شكل فريق بحث بالاشتراك مع النقيبين محمد هيت وأحمد قاسم معاونى مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط كل من "السيد م ال ب" و "محمود ال ع"، أثناء استقلالهما سيارة، وبفحصها عثر معهما على أسطوانة لمخدر الهيروين تزن نصف كيلو وبندقية آلية وعشر طلقات حية من ذات عيار السلاح، ومبلغ مالى مائة وسبعة عشر ألف جنيه، وسيارة ملاكى كيا سيراتوا، واثنين ميزان حساس إلكترونى، واثنين هاتف محمول، ومجموعة من الأقراص المخدرة، ومجموعة من الأوراق واللاصقة لتجهيز لفافات الهيروين.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والبندقية الآلية للدفاع عن تجارتهم والسيارة لمقابلة عملائهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين وتوزيعه على التجار والمتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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