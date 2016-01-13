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القبض على ربة منزل تدير شبكة دعارة داخل شقة بمنطقة الظاهر بالقاهرة

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القبض على ربة منزل تدير شبكة دعارة داخل شقة بمنطقة الظاهر بالقاهرة القبض على ربة منزل تدير شبكة دعارة داخل شقة بمنطقة الظاهر بالقاهرة
نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، فى القبض على دعارة تستقطب رجال الأعمال والتجار بمنطقة الظاهر.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بإدارة "نهلة. ل" ربة منزل مسجلة آداب، شقة بدائرة قسم شرطة الظاهر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب رجال الأعمال والأثرياء لممارسة الجنس مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، والعميد هانى القاضى وكيل الإدارة، والعقيد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات، بسرعة ضبط المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الشقة المشبوهة، وتم ضبط المتهمة وكلا من "أمينة م" أثناء ممارستها الرذيلة مع "حسن. ا" نائب مدير مبيعات بشركة طبية، وتم ضبط 21 ألف جنيه، و7 هواتف محمولة، ومشغولات ذهبية، و3 شرائط تامول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار مصطفى سلطان، مدير نيابة الظاهر.
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