بالأسماء.. القبض على 10 من قيادات الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى أعمال عنف

تمكنت منذ قليل الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط 10 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لتورطهم فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى عدة قضايا، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتبين ضبط كل من "ياسر سعد محمد البردان" طبيب ومقيم دمنهور بحوزته جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى مواد فيلمية خاصة بالتنظيم جارى فحصه، "حسام عبد الفتاح محمد القط" محاسب ومقيم مركز دمنهور بحوزته ملزمة صغيرة تربوية خاصة تتضمن أفكار تنظيم الإخوان الإرهابى، "عبد الستار عبد الله كامل عبد الله" طبيب ومقيم أبو الريش قسم دمنهور بحوزته كمية من المنشورات، "محمد قطب محمد نجا" مدرس، "رائد عبد الله أحمد عبد الله " مدرس، "محمد ناضج عبد الرءوف الطودى" مدرس ومقيم قسم دمنهور، "محمد نبيه عبد الرءوف عبد الناصر" طبيب ومقيم أبو الريش قسم دمنهور، "عماد سعد كامل خير" مدرس ومقيم شبرا قسم دمنهور المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 11362/2015 إدارى المركز (الانضمام لجماعة محظورة)، "هانى أحمد عبد الغنى" مدرس ومقيم شبرا قسم دمنهور المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7052/2014 إدارى قسم دمنهور (الانضمام لجماعة محظورة)، "وجيه عبد السميع على حميد" عامل زراعى ومقيم عزبة أبو بطيحة مركز حوش عيسى المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8834/2015 إدارى مركز حوش عيسى (الانضمام لجماعة محظورة)، وجارى فحصهم بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.