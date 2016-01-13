ارتاح.. دراسة بريطانية: ذهابك للعمل وأنت مصاب بالبرد يؤخر شفاءك

نصحت دراسة المصابين بنزلات البرد بالتفكير مرتين قبل اتخاذ قرار شجاع بالذهاب إلى العمل، لأن ذلك سيكون له عواقب سيئة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نقلا عن دراسة أجراها معهد بريطانى، أن المشكلة تكمن فى أن المريض تزداد حالته الصحية سوءا ويتأخر تماثله للشفاء ومن المرجح أن ينقل العدوى إلى زملائه.

وأوضحت الدراسة البريطانية أن العدوى الشائعة التى تسببها البكتيريا والفيروسات يمكن أن تستمر لساعات وأيام وأحيانا أسابيع خارج الجسم، وعلى الأسطح مثل أسطح الأبواب والمقابض وأزرار المصاعد والمكاتب.

ونصحت الدراسة بالمكوث فى المنزل فى حالة الإصابة بالبرد، وأنه فى بعض الأحيان يكون المرض معديا حتى بعد شعور المريض بالتحسن واختفاء أعراض المرض لديه.