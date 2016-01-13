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بشرى لمرضى السكر.. التوصل لإنزيم يحمى من التأثيرات السامة لارتفاع السكر

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بشرى لمرضى السكر.. التوصل لإنزيم يحمى من التأثيرات السامة لارتفاع السكر بشرى لمرضى السكر.. التوصل لإنزيم يحمى من التأثيرات السامة لارتفاع السكر
توصل باحثون بالأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم إلى أن إنزيم يسمى "الجلسرين الفوسفاتيز-3 الفوسفات يسمح بالتخلص من السكر الزائد من الخلايا، مما يقلل من احتمالات التسمم من مستويات السكر العالية.

ويرى العلماء أن الاكتشاف الجديد قد يساعد بصورة ملحوظة فى تطوير علاج جديد لمرض السكر النوع الثانى والسمنة.

وأوضح الباحثون أن الجلوكوز والأحماض الدهنية هى العناصر الغذائية الأساسية فى الجسم، تستخدمها خلايانا فى مجموعة من العمليات الفسيولوجية، بما فى ذلك إنتاج الجلوكوز فى الكبد وإفراز الأنسولين فى البنكرياس، فضلا عن تخزين فى الأنسجة الدهنية وانهيار المواد الغذائية لإنتاج الطاقة.

ومع ذلك، يمكن الجلوكوز والأحماض الدهنية الزائدة تكون ضارة، فإنه يمكن أن تتداخل مع وظيفة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين فى البنكرياس، على سبيل المثال يعد الأنسولين لاعبا رئيسيا فى تنظيم الجلوكوز واستخدام الدهون، ويمكن لأى خلل فى إنتاجها يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر والسمنة.
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