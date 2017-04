ابتكار شريحة تزرع تحت الجلد للعلاج من إدمان الهيروين خلال 6 شهور

زفت الأبحاث الطبية الحديثة، بشرى سارة للملايين من المدمنين حول العالم، حيث أكدت نجاح التجارب الإكلينيكية الخاصة بعلاج جديد للتخلص من إدمان الهيروين خلال 6 شهور فقط، وهو ما يعد إنجازاً طبياً هائلاً بكل المقاييس.

وكشف التقرير الذى نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن العلاج الجديد عبارة عن شريحة إسطوانية الشكل تزرع تحت الجلد، وبالأخص فى أعلى الذراع، لتفرز بشكل دورى منتظم طوال هذه المدة اثنين من الأدوية، هما عقار بوبرينورفين وعقار نالوكسون، واللذان يبطلان مفعول وتأثير مخدر الهيروين، كما يمنعان شعور المدمن بأعراض انسحاب الهيروين عقب التوقف عن تعاطيه.

وأثبتت التجارب الإكلينيكية التى استمرت 6 شهور أن هذه الشريحة، المعروفة باسم " probuphine" ويتم زرعها تحت الجلد عبر عملية بسيطة، ساهمت فى علاج إدمان الهيروين لدى 88% من الأشخاص.

وقد تستخدم هذه الشريحة أيضاً لعلاج المرضى الذين يعانون من إدمان المسكنات الأفيونية القوية مثل المورفين، وأضاف التقرير أنه يتم تحديد جرعة هذه الأدوية حسب وزن كل شخص ودرجة إدمانه.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قرارها النهائى بالتصديق رسمياً على طرح هذه الشريحة فى السابع والعشرين من شهر فبراير القادم، وهى من ابتكار شركة "Braeburn Pharmaceuticals" الأمريكية.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان أيضاً عن التوصل إلى علاج جديد لإدمان الكوكايين منذ أسبوعين، وذلك بواسطة فريق من العلماء بجامعة كنتاكى الأمريكية، وهو عبارة عن أنزيم ممتد المفعول يعرف باسم " cocaine hydrolases" ، يحصل عليه المرضى بمعدل مرة أو مرتين فقط فى الشهر ، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Proceedings of the National Academy of Sciences".

>