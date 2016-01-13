القبض على المهندس المشرف على بناء الأرض المجاورة للعقار المنهار بمنيا القمح

ألقت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير الأمن، من ضبط “عزيز محمد” المهندس المشرف على قطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار بمدينة منيا القمح.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالي 12 شقة وتم إنقاذ سيدة وطفل وشخص، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح، وتم إخطار الإسعاف والحماية المدنية، وتم انتشال جثث 3 أطفال هم “رحمة محمد عيداروس” 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وشقيقتها “رحمة” 8 سنوات، والطفل “أحمد ماهر” 7 سنوات، و”أمل محمد” 17 سنة، و”هدى أبو الفتوح” 60 سنة. فيما قرر المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشكيل فريق من أعضاء نيابة منيا القمح، مكون من 5 من أعضاء النيابة، برئاسة أحمد البوشى مدير النيابة، للانتقال إلى موقع العقار المنهار، بمدينة منيا القمح.

وانتقل أحمد البوشى مدير النيابة، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، إلى موقع العقار للمعاينة، فيما انتقل وكلاء النيابة إلى المستشفى العام بمنيا القمح، لسماع أقوال المصابين. وقررت النيابة ضبط وإحضار المقاول وقائد الحفار والمهندس المشرف على بناء العقار بقطعة أرض بجوار العمارة المنهارة.