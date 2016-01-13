ضاحى خلفان يشيد بحاكم دبى: قدوة فى قيادته وتعامله وهمته للخدمة العامة

أشاد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، بحاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم بعد قيادته لحملة "اقرأ"، مؤكدا أن الدروس التى نتعلمها بشكل متواصل منه تدعو للاعتزاز بها.

وأضاف عبر تدوينة لها موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: إن يقود سموه حملة "اقرأ" ويحرك مجتمع الإمارات، لكى يتفاعل مع هذا الأمر، هذا يجعلنا نقف له وقفة تقدير واحترام وثناء.

وتابع أن الروح التى يحملها هذا القائد الفذ، روح التفاؤل أصبحت تسرى فى الصغير والكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد "خلفان"، أن لو كل شخص لديه نفس العزيمة والإصرار لهزمنا كل أسباب التأخر.

واختتم قائلا: محمد بن راشد آل مكتوم فعلا قدوة فى قيادته وفى تعامله وفى همته للخدمة العامة.



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