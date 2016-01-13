أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ضاحى خلفان يشيد بحاكم دبى: قدوة فى قيادته وتعامله وهمته للخدمة العامة

Google+ Print
ضاحى خلفان يشيد بحاكم دبى: قدوة فى قيادته وتعامله وهمته للخدمة العامة ضاحى خلفان يشيد بحاكم دبى: قدوة فى قيادته وتعامله وهمته للخدمة العامة
أشاد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، بحاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم بعد قيادته لحملة "اقرأ"، مؤكدا أن الدروس التى نتعلمها بشكل متواصل منه تدعو للاعتزاز بها.

وأضاف عبر تدوينة لها موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: إن يقود سموه حملة "اقرأ" ويحرك مجتمع الإمارات، لكى يتفاعل مع هذا الأمر، هذا يجعلنا نقف له وقفة تقدير واحترام وثناء.

وتابع أن الروح التى يحملها هذا القائد الفذ، روح التفاؤل أصبحت تسرى فى الصغير والكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد "خلفان"، أن لو كل شخص لديه نفس العزيمة والإصرار لهزمنا كل أسباب التأخر.

واختتم قائلا: محمد بن راشد آل مكتوم فعلا قدوة فى قيادته وفى تعامله وفى همته للخدمة العامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365