رئيس لجنة الشباب بالبرلمان: «متمسك برئاستي الدائمة للجنة.. واحنا اللي عملنا للجيل ده كل حاجة»

كتبت : شيماء حفظي

قال قاسم فرج أبو زيد، رئيس لجنة الشباب المؤقت بالبرلمان، إنه متمسك برئاسة اللجنة وأنه سيترشح في انتخابات رئيس اللجنة الدائم ليصبح صوت الشباب في البرلمان.

وعلق “أبو زيد” عضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح، على سخرية الشباب من توليه رئاسة لجنة الشباب وهو في سن السبعين قائلًا: “أنا بقالي أكتر من 35 سنة أعمل على ملف الشباب، الجيل اللي طالع ده احنا اللي عملناله كل حاجة، وأنا أدرك ما يحتاجه الشباب وما يعانون منه ومشكلاتهم الحقيقية في الواقع”.

وأكد “أبو زيد” : “متمسك برئاسة لجنة الشباب، ولكن إذا فاز أحمد منافسيي بالمنصب وأبزهم النائب فرج عامر، سنعمل على تقديم مشروعات شبابية تفيد الشباب على مستوى الجمهورية”.

وأضاف في تصريح لـ ONA، أن الشباب يحتاج لقيادات كبيرة في السن، وليس لديهم خبرة في مجال العمل البرلماني والشبابي، فالأب دائمًا ما يقود أبنائه ويوجههم، ومن واقع الأب : “نحن أدرى بمصلحتهم”، مؤكدًا أنه سيولي ملف الأخلاق والسلوكيات المجتمعية اهتمامًا خاصًا للشباب من خلال البرلمان.

وأوضح أن لجنة الشباب بالبرلمان يتوجب عليها مساعدة وزير الشباب، ومعاونته بصفة دائمة لأنه يعنل ويقوم بدور فعال لمساعدة الشباب المصري وحل مشكلاته.

وتابع النائب : “أنا حاصل على ليسانس دراسات إسلامية وعربية، وهذا يؤهلني لأعبر عن مشاكل الشباب وادرك معاناتهم المختلفة بما فيها حملة الماجستير والدكوراة، فيما أن إدراك ذلك لا يحتاج غلى مؤهل، فيمكن أن يكون شخص غير حائز على مؤهل لكنه يستطيع خدمة الشباب.”