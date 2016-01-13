هاني رمزي يكشف: رحلت عن إنبي لرفضي سب اللاعبين واحتقارهم

تحدث هاني رمزي مدرب إنبي السابق عن أسباب رحيله عن الفريق بعد مباراة الزمالك التي خسرها بهدف دون رد سجله محمود عبد الرازق شيكابالا بطريقة رائعة.

وتقدم رمزي باستقالته بعد المباراة رقم 11 لإنبي في الدوري هذا الموسم الذي يحتل فيه الفريق حاليا المركز الـ11 بثلاثة انتصارات ومثلها خسائر.

وفي حديث نجم منتخب مصر السابق على قناة الحياة كشف عن بعض المشاكل في جهاز الكرة التي دفعته للرحيل عن النادي البترولي الذي يدربه حاليا خالد متولي.

وقال رمزي:"حزين للرحيل عن إنبي لأن هذا الفريق يمتلك إمكانيات رائعة تجعله بين الكبار في الكرة المصرية. لولا المشاكل التي فعلها عبد الناصر محمد مدير الكرة وتقسيمه للاعبين لما تركت الفريق".

"سأذكر لك موقف، عندما كنا في لقاء الاتحاد بالإسكندرية الذي خسرناه بهدف متأخر فوجئت به يأمر أحد العاملين بالفريق أن يعود للقاهرة وحده وأعطاه 50 جنيها ولولا تدخلي أنا واللاعبين لظلم هذا الشخص".

"وصل هذا الرجل إلى نوع من أنواع الجبروت، وهذا طبيعي لأن كل مفاتيح الفريق في يده ولا يوجد رقيب ولا حسيب عليه".

"تخيل أنني لم أتقاض مرتبي لمدة 3 أشهر، كان يحاول باستمرار الفصال معي حتى يذهب للإدارة ويقول لهم أنني خفضت عقد هاني رمزي".

"مع كامل احترامي للإدارة لكن المعاملة بهذه الطريقة نفرتني من المكان وجعلتني أرحل. الكل حذرني من هذا الشخص".

"اللاعبون حزانى لرحيلي، جميعهم هاتفني في اليومين الماضيين وقالوا لي سنفوز من أجلك بالمباراة المقبلة".

"تخيل أنه كان يقول لي (دوس على اللاعيبة بالجزمة)، وقلت للاعبين أنني أرفض معاملتكم بهذه الطريقة، هناك بعض الأشخاص يطلبون مني استخدام البذائة معكم وأن أسب الدين وأشتم بالأم والأب!"