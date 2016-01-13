مهاجم الزمالك – شيكاتارا.. ' سوبر إس ' الذي لا يحب بناء الفريق حوله

النيجيري تشيسوم شيكاتارا.. الاسم الذي استقر عليه الزمالك لتدعيم هجومه في الشتاء حسب ما علم FilGoal.com، وهل يكون إيمانويل إيمونيكي جديد أو على الأقل متألق مثل ستانلي مهاجم وادي دجلة.. أم مجرد عابر بلا بصمة مثل أسماء كثيرة؟

مهاجم أبيا واريورز النيجيري صاحب الـ21 عاما يطلق عليه جمهور فريقه لقب "سوبر إس" (Super S) ويعد أهم لاعبيه، ولذلك الأمر حكاية..

مشوار شيكاتارا

شيكاتارا انضم لفريق الدرجة الثانية أبيا واريورز في 2012 وفي أول موسم له كان محوريا وهداف فريقه في صعوده من الدرجة الثانية للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.. لكن الانفجار بدأ في الموسم التالي.

صاحب الـ180 سم قدم أحد أفضل مواسمه – 2013/2014 – وحصل على لقب أفضل موهبة صاعدة في الدوري وقاد فريقه لإنهاء الموسم في المركز السابع وحصل على جائزة أفضل لاعب في فريقه.

أبيا في الموسم التالي استمر ضمن فرق الوسط لكن في المركز العاشر ولم يحصد شيكاتارا أي ألقاب فردية في هذا الموسم.

وفي المجمل، لعب شيكاتارا 71 لقاء مع أبيا وسجل معهم 48 هدف.

مستويات شيكاتارا ربطته بمنافس أبيا المحلي وبطل نيجيريا إنيمبا حسب جريدة ديلي بوست النيجيرية، إلا أن الإنتقال لم يتم في النهاية.

منتخب نيجيريا للمحليين

وفي الوقت الحالي، يستعد شيكاتارا رفقة منتخب نيجيريا لخوض غمار بطولة أفريقيا للمحليين تحت قيادة أسطورة النسور الخضر صنداي أوليسيه رغم إصابته في الكتف، التي وصفها بـ"الطفيفة" حسب موقع "كومبليت سبورتس نيجيريا".

وفي تصريح منذ 5 أيام قال شيكاتارا إنه "لا يحب بناء الفريق حوله" وإن "بناء الفريق حول لاعب واحد أمر خاطئ" قبل أن تقابل نيجيريا النيجر وغينيا وتونس في البطولة التي تقام في رواندا بين 16 يناير و7 فبراير في بطولة يتوقع من "سوبر إس" أن يكون أحد نجومها.

وتظل مشاركة شيكاتارا في البطولة محل شك حسب تصريحات أوليسيه، لكنها ستكون المحك الدولي الأكبر للمهاجم الذي لم يشارك في أي بطولات إفريقية للأندية.

ومع منتخب المحليين سجل شيكاتارا هدفين في 4 مباريات.

مواصفات تقنية

شيكاتارا مهاجم رقم 9، لكنه يجيد أيضا على الأجنحة رغم قوة قدمه اليمنى مقارنة باليسرى.

طوله 180 سم وهو من مواليد 24 نوفمبر عام 1994، أي إنه سيتم قيده فوق السن إذا تم انتقاله للزمالك.