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إصابة 16 شخصا فى حوادث طرق ببنى سويف بسبب الشبورة المائية

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إصابة 16 شخصا فى حوادث طرق ببنى سويف بسبب الشبورة المائية إصابة 16 شخصا فى حوادث طرق ببنى سويف بسبب الشبورة المائية
أصيب اليوم 16 شخصاً بكسور وجروح وكدمات فى تصادم عدة سيارات على الطرق الصحراوية والزراعية والفرعية ببنى سويف بسبب الشبورة المائية، تم نقل المصابين إلى مستشفيات الفشن المركزى، وببا المركزى، وبنى سويف العام لتلقى العلاج.

وتلقى الدكتور رأفت توفيق مدير مرفق الإسعاف ببنى سويف 3 إخطارات، أفاد الأول بتصادم سيارتين على طريق "المحيط" الفرعى بمركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 13، هم "ربيع عبدالفتاح 52 سنة، يقيم مركز ناصر شمال المحافظة، رجب 21 سنة مجند، بسمة فولى محمد 17 سنة بدون عمل، زمزم فايز عبدالحميد 18 سنة، عزت كمال 16 سنة، عبده عدلى محمد 25 سنة عامل، إنجى رمضان 15 سنة، زمزم سيد أحمد 15 سنة، وليد رجب سيد 18 سنة، على أحمد 23 سنة، رضا حسن 30 سنة، صادق عطية 50 سنة، أميرة أحمد محمد 17 سنة، جميعهم يقيمون مركز الفشن جنوب المحافظة.

وأفاد الإخطار الثانى بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى الدائرى أمام مركز ببا جنوب المحافظة، وأسفر عن إصابة حسن أحمد محمد 42 سنة موظف يقيم مركز ببا، وعزت شاكر شحاتة 50 سنة موظف مركز ببا.

وجاء بالإخطار الثالث اصطدام سيارة بأخرى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف ونتج عن الواقعة إصابة شخص.

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مصر 365

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