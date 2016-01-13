حبس عامل 4 أيام لاتهامه بخطف طالب بالاشتراك مع آخرين لطلب فدية بسوهاج

أمر المستشار محمود شرف الدين رئيس نيابة مركز سوهاج، بحبس المتهم "عصام.ش.م" عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمر بضبط وإحضار المتهمين "كريم.أ.ز"، و"محيى.ع.أ " بعد اتهامهم بخطف المجنى عليه "نادر.أ.ب " 17 سنة طالب، وذلك لمساومة أهله على طلب فدية.

تلقى اللواء أيمن الملاح، حكمدار مديرية أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة سوهاج يفيد بتمكن الأهالى من تحرير طالب قام تشكيل عصابى باختطافه داخل سيارة ربع نقل لطلب فدية مالية.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات أنه أثناء تواجد "محمدين.ح.ذ" 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أمام منزله تناهى لسمعة استغاثة أحد ‏الأشخاص من داخل سيارة ربع نقل يستقلها "3" أشخاص مجهولين، فقام على الفور وبمساعدة الأهالى بالتوجه للسيارة وفتح بابها والإمساك بأحدهم، وتبين أنه ‏"عصام.ش.م.ع" 29 سنة عامل ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة ‏مركز جهينة، وتمكين المجنى عليه ويقيم ‏بناحية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاة من النزول من السيارة بينما لاذ الشخصان الآخران هربًا بالسيارة.

وبمناقشة الطالب المختطف، أكد قيام مجهولين بخطفة نظير مطالبة والده ‏بمبلغ مالى، وبعرض المتهم الأول على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين.