النائب العام يحيل بلاغ يتهم «ناجي شحاتة» بالتلاعب بنتيجة انتخابات البرلمان بالعجوزة للتحقيق

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من المحامي والناشط الحقوقي صالح حسب الله، والذي يتهم فيه المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، “دائرة الإرهاب”، والملقب بـ “قاضي الإعدامات”، بالتلاعب بنتيجة انتخابات الدائرة الانتخابية التي كان يشرف علبها بالانتخابات البرلمانية، وهو أول إتهام من نوعه للقضاة في انتخابات برلمان 2015، إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمحكمة استئناف القاهرة، برقم صادر 1809، للفحص والتحقيق، وإتخاذ اللازم حيال الوقائع المذكورة.

كان مقدم البلاغ رقم 18584 لسنة 2015 عرائض النائب العام، ذكر أن القاضي المشكو في حقه كان رئيس الدائرة الحادية عشر بمحافظة الجيزة “دائرة العجوزة”، بالانتخابات البرلمانية، وقام بإعلان نتائج مغايرة عن النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2015 والمذاع على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية، وهو ما يشير إلى وجود عملية تلاعب قد حدثت.

وأعلن المشكو في حقه، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 81 ألف و556 صوت، وأن الأصوات الباطلة 5ألاف و647 صوت، والأصوات الصحيحية 75 ألف 909 صوت، بينما أعلنت اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم 82 ألف و990 صوت، والأصوات الصحيحة 77 ألف و288 صوت، والأصوات الباطلة 5ألاف و702 صوت.

كما أعلن نتيجة المرشحين ومن بينهم عبدالرحيم علي، والذي أعلن حصوله على 45 ألف و49 صوت، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 45 ألف و949 صوت، كما أعلن حصول المرشح أحمد مرتضى منصور 24 ألف و207 بينما أعلنت اللجنة حصوله على 24 ألف و692 صوت.

وأضاف البلاغ، أن رئيس اللجنة أعلن أن الإعادة في هذه الدائرة ستكون بين 4 مرشحين وهم “عبدالرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، وسيد جوهر”، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر فوز عبدالرحيم علي، والإعادة على مقعدين فقط بين أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، وخروج سيد جوهر من المنافسة.

وأوضح البلاغ، أن هناك معلومات تتردد حول تزوير 25 ألف بطاقة تصويت لصالح المرشح عبدالرحيم علي تمت في نهاية اليوم الأول للتصويت، حيث تم تسويد 25 الف بطاقة اقتراع، في ليل أول يوم للتصويت، بعد أن فتحت عدة صناديق ليلا قبل بدء أعمال اليوم الثاني.

وذكر البلاغ، أن المشكو في حقه منع مندوبي وسائل الإعلام من حضور عملية فرز الصناديق الانتخابية، وإكتفى فقط بحضورهم لحظة إعلان النتيجة، وهو ما يفقد الأمر الشفافية المطلوبة للفرز والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف البلاغ، أن القاضي مقدم ضده بلاغ ضمن 22 قاضيًا اتهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية سابقا، حيث أتهم وقتها بتزوير دائرة الزرقا بمحافظة دمياط في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو البلاغ المقدم من علي طه المحامي ومدير مركز عقل للقانون والحريات وحقوق الأنسان، وراجية عمران الناشطة الحقوقية، مشيرا إلى أنه لم يحقق فيه.

وطالب مقدم البلاغ، بالتحقيق العاجل في الواقعة، ورفع الحصانة عن المشكو في حقه والتحقيق معه وسماع أقواله في الوقائع المذكورة، وسماع عدد من شهود العيان ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام، وعدد من الشهود على الوقائع المتضمنة في البلاغ.