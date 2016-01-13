10 نصائح مهمة للحوامل

أنا حامل... أسعدني الخبر لكنني متوترة بعض الشيء، وأشعر بهيبة الموقف، فبماذا تنصحونني؟!! هكذا هو الحال بالنسبة للعديد من السيدات، لاسيما اللواتي يحملن للمرة الأولى.. مختصة علوم الطاقة الحيوية (إجلال أمين) تخبرك بأنّ الحمل هو هدية لك من الله _سبحانه وتعالى_ فقد سمح لك لأن تكوني قناة عبور لروح جديدة للحياة.... فأنت تحملين عطيةً وأمانةً في أحشائك.. فإن كنت قبلت الهدية إليكِ بعض الإرشادات من منظور الطاقة الحيوية:



1- خذي نية لله من أول لحظه أن يكون مولودك طفلًا عابدًا لله.

2- تفاءلي وأرسلي له طاقات حب وتقبل.. وتخيلي شكله كأجمل مخلوقات الله.

3- اختاري له اسمًا جميلًا؛ فللإنسان حظ من اسمه، فليكن اسمه مقبولًا ووقعه طيب على النفوس.

4- اقرئي عن تربية الأطفال وكيفية تنشئتهم بطريقة إيجابية، وتجنبي سماع أو قراءة أي موضوع سلبي؛ حيث ثبت أنّ الجنين يتأثر بتفكير الأم، ووعيه يتكون من وعيها منذ بداية تكون عقله وأعصابه.

5- تجنبي الانفعالات المكبوتة.. فإذا حدث لا سمح الله ما يغضبك عبري عن غضبك لا تكبتيه.. وفرغي شحنة الغضب إما في الكلام أو البكاء حتى تهدئي، ثم سامحي لكي لا تتراكم المشاعر السلبية بداخلك .

6- لا تسمحي بالطاقات السلبية أو الشعور بالإحباط بالتسلل إليكِ.. حيث إنه ثبت أنّ بعض الأمراض الوراثية تتحقق في الجنين فقط عندما تشحن الأم جنينها بطاقة سلبية.. كيف تشحن الأم جنينها بطاقة سلبية؟ عندما تضعف وتتعصب وتفقد توازنها، وتشعر بضعف، وأيضًا عندما تؤمن أنّ الأمراض تنتقل بالوراثة. لابد أن تترك هذه المفاهيم وتثق بالله أنّ جنينها سيرى الحياة وهو متعافٍ من كل مرض أو أذى.. التفكير الإيجابي وحسن الظن بالله يورث الصحة والعافية والنجاة من كل سوء .

7- تحدثي مع جنينك بإيجابية، ازرعي في وعيه وتكوينه التفاؤل.. واعلمي أنه يسمعك.. فلقد ثبت في الأثر أنّ الأم التي ترتل وتحفظ القرآن أثناء الحمل يأتي مولودها ليحفظ القرآن بسهولة.. وكذلك أي تعاليم دينية أخرى. احرصي على تعليمه وهو لا يزال يتكون بداخلك كل ما تحبين أن يتعلمه عندما يكتب له أن يرى نور الحياة.

8- لا تتعصبي أو تعاندي أو تتكلمي عن أي صفات مكروهة لا تحبين أن تتواجد في طفلك؛ لأنك بلا وعي تؤكدينها في وعيه وتكوينه فينشأ معاندًا وعصبيًّا وأنتِ لا تدرين من أين أتى بهذه الصفات.

9- تفاءلي بالخير واحرصي على نظافتك من الداخل والخارج.. فأنتِ أمانة والروح التي تتكون بداخلك أمانة.. فأدي أمانتك على أكمل وجه حتى ترتاحي في حياتك وتسعدي بثمارك.. وهم ذريتك الصالحة لنفسك وللمجتمع..

10- ادعي الله كل يوم وأشركي زوجك في دعائك بأن يوفقكما الله ويرزقكما الذرية الصالحة.