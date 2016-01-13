تحرير 62 محضرًا تموينيًا بمركزي الفتح وأبنوب بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمركزي الفتح وأبنوب، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 62 محضرًا خلال يومين تنوعت مابين محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات، ومخالفة بعض أصحاب المستودعات، وبيع أسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء.

وقال أبو العيون عزتلي، رئيس مركز ومدينة الفتح، إنه تم المرور على الأسواق والمحلات العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات صرف المواد البترولية، وتم تحرير 39 مخالفة منها 28 مخالفة ضد المخابز و9 مخالفات لأصحاب مستودعات البوتاجاز، مشيرا إلى تكثيف الرقابة على المستودعات على مستوى المركز والقضاء على ظاهرة تهريب الاسطوانات المدعمة.

من جانبه، أضاف أحمد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أنه تم التنسيق مع مدير إدارة التموين ومفتشي التموين للمرور علي المخابز بجميع القري التابعة للمركز، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا تموينيًا تضم 8 محاضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وتحرير 4 محاضر نقص وزن خبز بلدي، و9 محاضر عدم نظافة الأدوات المستخدمة في الخبز بالإضافة إلى تحرير محضرين تجميع 1000 رغيف دون وجه حق.

وأشار إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط المشددة بالمرور اليومي على السواق، وتطبيق القانون علي المخالفين، ومعاقبتهم وضمان وصول الدعم للمواطنين، والحفاظ علي حقوقهم.