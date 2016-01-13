مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 6 مليون جنيه‎ بمركز الغنايم في أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على ضرورة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية التي تخدم المواطنين بجميع المجالات والتي تساهم بشكل فعال في تحسين مستوى المعيشة، وتخدم عدد كبير من أهالي القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة.

وقال محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم، إن مركز ومدينة الغنايم نفذ الخطة الاستثمارية والتنموية للمشروعات المختلفة خلال عام 2015، واستكمال المشروعات المستقبلية خلال عام 2016، والتي بلغت تكلفتها حوالي 5 مليون 970 ألف جنيه في مختلف القطاعات.

وأوضح فهمي، أنه تم استكمال بعض مشروعات الرصف بمركز ومدينة الغنايم والتي بلغت تكلفتها حوالي مليون و600 ألف جنيه وتضم رصف طريق ترعة القطناوية بطول 1 كم بتكلفة حوالي 600 ألف جنيه، ورصف شارع الجمهورية بطول 400 متر بتكلفة 200 ألف جنيه بالإضافة إلى رصف مدخل مدينة الغنايم من الناحية الشرقية بطول 1 كم بتكلفة بلغت حوالي 800 ألف جنيه، مضيفا أنه تم إعادة رصف مدخل قرية العامري بطول 1400 م بتكلفة 800 ألف جنيه.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جار تنفيذ بعض المشروعات واستكمالها خلال عام 2016، ومنها تطوير مجزر الغنايم بتكلفة 70 ألف جنيه وإحلال وتجديد مدخل مركز الغنايم من الناحية الشمالية بتكلفة 230 ألف جنيه وتوريد وتركيب بلاط وأرصفة وعمل عمرات لقلابات نقل بتكلفة 250 ألف جنيه بالإضافة إلي شراء معدات إنارة ولمبات موفرة بمدينة الغنايم وقرية العزايزة وقرية دير الجنادلة بتكلفة 380 ألف جنيه.

وأضاف، أنه تم تركيب 40 عامود إنارة بطريق المدفن الصحي و50 عمود إنارة بقرية المشايعة بتكلفة 400 ألف جنيه، لافتا إلى أنه جار تحويل خطوط الجهد المتوسط بكابلات أرضية بقرية دير الجنادلة بتكلفة 220 ألف جنيه، وإنشاء نقطة مطافي بتكلفة 600 ألف جنيه كما أنه جار توريد وتركيب 3 محولات إنارة “قدرة 63 ف أ” لإنارة طريق العزايزة، المشايعة وطريق العامري بإجمالي تكلفة حوالي 400 ألف جنيه.