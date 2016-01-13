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الحرس الثوري الإيراني يفرج عن البحارة الأميركيين المحتجزين

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الحرس الثوري الإيراني يفرج عن البحارة الأميركيين المحتجزين الحرس الثوري الإيراني يفرج عن البحارة الأميركيين المحتجزين

أفرج الحرس الثوري الإيراني، قبل قليل، عن 10 بحارة كانوا على متن قطعتين بحريتين أمريكيتين في مياه الخليج، واخترقوا المياه الإقليمية الإيرانية.

وأعلنت البحرية الإيرانية، إن خللاً في نظام الملاحة أدى لدخول البحارة الأمريكيين للمياه الإقليمية.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من اتهام واشنطن لطهران بإطلاق صواريخ قرب حاملة طائرات أمريكية بالخليج، وهو الأمر الذي نفته إيران، وسبق أن اشتبكت قوات إيرانية وأمريكية في الخليج لا سيما خلال الحرب بين إيران والعراق في الثمانينات بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

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